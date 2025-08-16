Grave impacto social”, diz morador sobre demolição de casas em praia em Vila Velha
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMPF determinou a demolição de 18 imóveis que estão em área de preservação na Praia do Barrão, na Barra...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Após determinação do Ministério Público Federal (MPF) ao município de Vila Velha para que sejam demolidos 18 imóveis localizados na área de preservação permanente na Praia do Barrão, na Barra do Jucu, moradores da região criticaram a decisão.
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Após determinação do Ministério Público Federal (MPF) ao município de Vila Velha para que sejam demolidos 18 imóveis localizados na área de preservação permanente na Praia do Barrão, na Barra do Jucu, moradores da região criticaram a decisão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa situação polêmica!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: