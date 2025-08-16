Logo R7.com
Grave impacto social”, diz morador sobre demolição de casas em praia em Vila Velha

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaMPF determinou a demolição de 18 imóveis que estão em área de preservação na Praia do Barrão, na Barra...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Após determinação do Ministério Público Federal (MPF) ao município de Vila Velha para que sejam demolidos 18 imóveis localizados na área de preservação permanente na Praia do Barrão, na Barra do Jucu, moradores da região criticaram a decisão.

