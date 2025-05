Gripe aviária faz China, UE e países da América do Sul suspenderem importações do Brasil Foto: Divulgação/CanvaAlém da China, União Europeia (UE) e Argentina, as exportações de carne de aves e subprodutos do Brasil estão... Folha Vitória|Do R7 17/05/2025 - 13h44 (Atualizado em 17/05/2025 - 13h44 ) twitter

Foto: Divulgação/CanvaAlém da China, União Europeia (UE) e Argentina, as exportações de carne de aves e subprodutos do Brasil estão suspensas também para Uruguai e Chile, informou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luis Rua, ao Broadcast Agro. Ao todo, os embarques do frango brasileiro de todo o território nacional atingem cinco países, após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade) em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. As suspensões temporárias dos embarques estão previstos nos protocolos sanitários acordados entre o Brasil e os parceiros comerciais.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

