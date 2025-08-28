Hellraiser Revival mergulha no gore explícito Hellraiser Revival traz gore explícito, puzzles perturbadores e perseguições tensas, segundo preview do VideoGamesChronicle. Survival... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O portal VideoGamesChronicle teve acesso exclusivo à demo de Clive Barker’s Hellraiser: Revival na Gamescom 2025 e descreveu uma experiência chocante. Desenvolvido pela Saber Interactive e Boss Team Games, o jogo aposta em violência gráfica extrema, terror psicológico profundo e fidelidade total ao universo de Clive Barker.

Para saber mais sobre essa experiência aterrorizante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

População brasileira chega a 213,4 milhões em julho de 2025

Mutirão com foco em trabalhadoras rurais acontece em Alto Rio Novo

Pets podem lamber o rosto dos bebês? Saiba o que dizem especialistas