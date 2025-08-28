Logo R7.com
Hellraiser Revival mergulha no gore explícito

Hellraiser Revival traz gore explícito, puzzles perturbadores e perseguições tensas, segundo preview do VideoGamesChronicle. Survival...

O portal VideoGamesChronicle teve acesso exclusivo à demo de Clive Barker’s Hellraiser: Revival na Gamescom 2025 e descreveu uma experiência chocante. Desenvolvido pela Saber Interactive e Boss Team Games, o jogo aposta em violência gráfica extrema, terror psicológico profundo e fidelidade total ao universo de Clive Barker.

