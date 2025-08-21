Hollow Knight: Silksong será lançado em 4 de setembro no Game Pass
Após anos de espera, Hollow Knight: Silksong finalmente tem data confirmada. O jogo será lançado em 4 de setembro de 2025 para Xbox, PC e Game Pass.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este aguardado lançamento!
