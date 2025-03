Homem arranca silicone da mulher com faca de cozinha e é preso Foto: Polícia Militar do Distrito FederalApós tirar violentamente o silicone da companheira, ele arremessou a prótese pela janela.... Folha Vitória|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Polícia Militar do Distrito Federal Um homem foi preso no Distrito Federal após agredir a companheira com socos e facadas durante a madrugada de domingo (30). A vítima havia feito uma cirurgia plástica, estava recém-operada e teve a prótese do silicone arrancada com uma faca de cozinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre esse caso chocante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Influenciadora é presa após dirigir sem CNH e atropelar crianças em Vila Velha

Fernanda Souza parabeniza o ex Thiaguinho e Carol Peixinho por gravidez

Folgas de até 6 dias: saiba quais as datas dos feriados de abril