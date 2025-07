Horário de verão pode voltar no Brasil; entenda Foto: Reprodução/TV VitóriaA preocupação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) com o atendimento da ponta de consumo de energia... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV VitóriaA preocupação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) com o atendimento da ponta de consumo de energia elétrica no País se agravou no Plano de Operação Energética (PEN) para o período de 2025-2029, disse ao Estadão/Broadcast o diretor de Planejamento do ONS, Alexandre Zucarato. Segundo ele, é possível que este ano seja recomendado ao governo a volta do Horário de Verão para obter pelo menos mais 2 gigawatts (GW) de reforço no Sistema Interligado Nacional (SIN). A decisão precisa ser tomada em agosto, já que a medida requer três meses de antecedência para ser implantada.

Para entender todos os detalhes sobre essa possível mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

MPES abre seleção para estágio de pós-graduação com bolsa de R$ 1,8 mil

Internado na UTI, Geovani recebe homenagens de ex-jogadores do Vasco

Mulher é presa por maus-tratos contra o pai acamado em Cariacica