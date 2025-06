Imersão no Sul do país para conhecer móveis de madeira da Uva do Japão Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 00h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 00h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Sergio e Ruth Rebello levaram arquitetos e decoradores para o Sul do País, a fim de conhecer o processo de produção da Du Desing, que utiliza a Uva do Japão, uma árvore invasora do ecossistema florestal do Brasil, que proliferou desordenadamente. Foram anos de pesquisa até conseguir adaptar a madeira ao mobiliário. Visitaram ainda a Du Organics, do mesmo dono, Daniel Bauer , que cultiva cogumelos para fins de gastronomia e medicinal, aproveitando o refugo da madeira.

Para saber mais sobre essa experiência única e sustentável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Palmeiras reage a tempo e avança de fase na liderança do Grupo A

Mundial de Clubes terá Palmeiras x Botafogo nas oitavas de final

Comissão da Câmara aprova aumento de pena para crimes de maus-tratos contra pessoas com deficiência