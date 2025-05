Impeachment de Augusto Melo é aprovado e presidente do Corinthians é afastado Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)Augusto Melo está afastado da presidência... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 06h56 (Atualizado em 27/05/2025 - 06h56 ) twitter

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)Augusto Melo está afastado da presidência do Corinthians. Em reunião na sede do Parque São Jorge, o Conselho Deliberativo do clube votou pelo avanço no processo de impeachment do mandatário nesta segunda-feira, 26, por irregularidades no contrato com a Vai de Bet, antiga patrocinadora do clube. O dirigente foi indiciado pela Polícia Civil na última semana por associação criminosa, furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de dinheiro.

