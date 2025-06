Incêndio causa correria em complexo de restaurantes em Vila Velha (Foto: Reprodução/Blu food park)Fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido Folha Vitória|Do R7 08/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 08/06/2025 - 20h36 ) twitter

(Foto: Reprodução/Blu food park) Um incêndio gerou correria e momentos de desespero na tarde deste domingo (8) no Blu Food Park, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 15h30 e foram rapidamente controladas pelas equipes de emergência. Ninguém ficou ferido.

