Incêndio em lancha deixa 10 feridos em Maragogi; homem teve 30% do corpo queimado Foto: Ascom/DEAO incêndio em uma lancha em Maragogi deixou 10 feridos na sexta-feira, 18, no litoral norte de Alagoas. Do total, ao... Folha Vitória|Do R7 19/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 19/04/2025 - 16h25 ) twitter

Foto: Ascom/DEA O incêndio em uma lancha em Maragogi deixou 10 feridos na sexta-feira, 18, no litoral norte de Alagoas. Do total, ao menos cinco pessoas precisaram ser encaminhadas para atendimento em hospitais da região após os primeiros socorros na UPA do município.

