Influenciador “pega” pertences de luxo durante brincadeira em casamento e revolta convidados Foto: Reprodução/Instagram @buzeira_oficialInfluenciador se casou neste domingo com a influenciadora Hillary Yamashiro; Itens tomados... Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Instagram @buzeira_oficial O influenciador Buzeira, apelido de Bruno Alexssander, se casou com a influenciadora Hillary Yamashiro no último domingo (13) em uma festa que movimentou as redes sociais brasileiras. Um momento na celebração, no entanto, chocou parte dos convidados e está sendo bastante criticado na internet.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reações dos convidados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Maratonista mais velho do mundo é atropelado e morre aos 114 anos

Rede Vitória promove série de entrevistas com prefeitos da Grande Vitória

Vídeo mostra momento em que PM executa homem rendido durante operação em Paraisópolis