Influenciadora Ruivinha de Marte estreia no fisiculturismo após ganhar 17 kg

A influenciadora Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, está vivendo uma verdadeira transformação — e não é só no visual! Ela anunciou que vai estrear nas competições de fisiculturismo, após anos sendo alvo de críticas devido à magreza excessiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova fase da influenciadora!

