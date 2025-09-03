Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Influenciadora Ruivinha de Marte estreia no fisiculturismo após ganhar 17 kg

Reprodução/Instagram/@ruivinhademarteInfluenciadora saiu dos 43 kg para os 60 kg e agora se prepara para subir nos palcos

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A influenciadora Anny Bergatin, mais conhecida como Ruivinha de Marte, está vivendo uma verdadeira transformação — e não é só no visual! Ela anunciou que vai estrear nas competições de fisiculturismo, após anos sendo alvo de críticas devido à magreza excessiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova fase da influenciadora!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.