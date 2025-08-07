Influenciadores Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação contra Jogo do Tigrinho

Logo R7.com
Folha Vitória|Do R7

Bia Miranda e Gato Preto são alvos de operação (Foto: Reprodução / Instagram @biamiranda e gatopreetosete) Uma operação realizada nesta quinta-feira, 7, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro mira 15 influenciadores digitais que usam as redes sociais para divulgar o jogo popularmente conhecido como “Jogo do Tigrinho” e outros semelhantes. Bia Miranda, Gato Preto e Mamau estão entre os alvos. A reportagem tenta contato com a defesa dos influenciadores.

