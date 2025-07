Ingresso de graça para quem for assistir “Superman” com cueca por cima da calça Foto: Reprodução/Youtube/@WarnerBrosPicturesBRPromoção de rede de cinemas promete movimentar salas de shoppings em Vitória e em Vila... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h18 ) twitter

Folha Vitória

É fã do Superman? Uma rede de cinemas lançou uma promoção inusitada e divertida para celebrar a estreia do novo filme do personagem, que promete marcar o início de uma nova fase da DC Studios.

Não perca essa oportunidade única! Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber todos os detalhes da promoção!

