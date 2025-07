Inscrições para o CNU 2025 começam nesta quarta; confira as regras Edital do CNU 2025 foi publicado no Diário Oficial da União (Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasil)Edital do Concurso Público Nacional... Folha Vitória|Do R7 01/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 07h56 ) twitter

Edital do CNU 2025 foi publicado no Diário Oficial da União (Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasil) O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nessa segunda-feira (30), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), o edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

