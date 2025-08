Instagram agora exige 1.000 seguidores para realizar lives O Instagram anunciou uma mudança importante em suas políticas. Agora, apenas contas públicas com no mínimo 1.000 seguidores poderão... Folha Vitória|Do R7 02/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 02/08/2025 - 20h18 ) twitter

O Instagram anunciou uma mudança importante em suas políticas. Agora, apenas contas públicas com no mínimo 1.000 seguidores poderão iniciar transmissões ao vivo. Antes, qualquer usuário podia abrir uma live, independentemente do número de seguidores ou do tipo de conta.

Para entender todas as implicações dessa nova regra, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

