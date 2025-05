Jogo nacional Gaucho and the Grassland será lançado no Steam em julho Conheça Gaucho and the Grassland: uma aventura única de simulação de fazendinha com desconto na versão 1.0 no Steam. Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A desenvolvedora e publicadora brasileira, Epopeia Games, tem o orgulho de anunciar que seu jogo de aventura com elementos de simulação de fazendinha, Gaucho and the Grassland, lançará sua versão 1.0 no Steam em 16 de julho por R$ 60, com 15% de desconto durante as duas primeiras semanas.

Não perca a chance de conhecer essa nova aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Faixa 3 do Minha Casa Minha Vida pode usar Fundo Social com juros de 4,88% ano ano

Leilão da Receita Federal tem iPhones, carros e patinetes com lances a partir de R$ 150

Uzi é homenageado como o segundo membro admitido no Hall of Legends