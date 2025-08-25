Jogos da franquia Forza em oferta na Steam com até 50% de desconto
Garanta sua cópia de Forza Motorsport e Forza Horizon 5 com descontos incríveis na Steam até 25 de agosto.
A Steam lançou novas ofertas Forza com descontos de até 50% para diversos jogos da franquia. As promoções valem até 25 de agosto. Essa é a chance perfeita para os fãs completarem suas coleções ou aproveitarem títulos recentes como Forza Motorsport e Forza Horizon 5 com valores reduzidos.
Não perca a oportunidade de conferir todas as ofertas e garantir seu jogo favorito! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
