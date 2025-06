Jon Jones se aposenta do UFC aos 37 anos com 12 defesas de cinturão e muitas polêmicas Jon Jones defende o cinturão peso-pesado na luta principal do UFC 309 (Foto por Chris Unger/Zuffa LLC)O presidente do UFC, Dana White... Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 22/06/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Jon Jones defende o cinturão peso-pesado na luta principal do UFC 309 (Foto por Chris Unger/Zuffa LLC)O presidente do UFC, Dana White, anunciou neste sábado, durante uma coletiva de imprensa em Baku, no Azerbaijão, a aposentadoria do lutador norte-americano Jon Jones, de 37 anos, considerado um dos maiores nomes da história das artes marciais mistas (MMA). Jones foi campeão nas categorias meio-pesado e peso pesado da organização.

Para mais detalhes sobre a carreira e as polêmicas de Jon Jones, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Advogada é detida com sinais de embriaguez ao volante em Vitória

Calderano comemora aniversário com título no WTT Star Contender e vice nas duplas com Takahashi

Capixaba é vice-campeã mundial com a seleção brasileira de ginástica rítmica