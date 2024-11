Jovem é hospitalizada após ser agredida pelo companheiro na Serra Jovem é hospitalizada após ser agredida pelo companheiro na Serra Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h09 ) twitter

Uma jovem de 23 anos foi hospitalizada após ser brutalmente agredida pelo companheiro. O caso aconteceu nesta terça-feira (26) no Bairro das Laranjeiras, na Serra.O suspeito do crime foi preso logo após as agressões. Testemunhas acionaram uma viatura da Polícia Militar que faziam um patrulhamento na região. Ao perceber a aproximação dos militares, o rapaz de 22 anos tentou fugir, mas acabou detido.

