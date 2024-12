Jovem é morto a tiros por traficantes após briga em festa Jovem é morto a tiros por traficantes após briga em festa Folha Vitória|Do R7 01/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 01/12/2024 - 16h29 ) twitter

Um jovem foi assassinado com disparos de arma de fogo por traficantes durante uma festa que acontecia em uma casa em Praia dos Recifes, bairro de Vila Velha, no final da noite deste sábado (30). O irmão da vítima também foi ferido com tiros, e foi socorrido.Segundo a Polícia Militar, o sobrinho do dono da casa se desentendeu com os irmãos, de 25 e 26 anos, dentro do imóvel, a confusão evoluiu para uma luta corporal e os envolvidos foram para a rua. No meio da briga, o homem fugiu e pediu ajuda a um amigo para conseguir se defender.

