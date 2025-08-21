Jovem é torturada e morta ao se recusar a sair com traficante no RJ
Fotos: Reprodução/Redes sociaisSther Barroso, de 22 anos, teria se recusado a sair com Bruno Loureiro, o Coronel, em um baile funk....
Fotos: Reprodução/Redes sociais A jovem Sther Barroso, de 22 anos, foi torturada em um baile funk na comunidade da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixada morta na porta de casa de shows, na Vila Aliança.
