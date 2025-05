Jovem embriagado ameaça a mãe com faca e acaba preso em Cariacica Foto:Reprodução/TV VitóriaA mãe disse que o filho ficou agressivo e quebrou tudo em casa. O caso foi registrado como violência doméstica... Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 16h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h36 ) twitter

Foto:Reprodução/TV Vitória Um jovem de 21 anos foi detido na noite desta quinta-feira (22) após agredir e ameaçar a própria mãe, de 42 anos, no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O caso aconteceu no dia do aniversário do rapaz e foi registrado pela Polícia Militar.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

