Judiciário endurece contra abusos na recuperação judicial, afirmam especialistas Um dos advogados cita decisão recente do TJ-SP, na qual apenas 7,54% das dívidas de uma empresa de transportes estavam sujeitas à recuperação... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h38 )

Um dos advogados cita decisão recente do TJ-SP, na qual apenas 7,54% das dívidas de uma empresa de transportes estavam sujeitas à recuperação — os outros 92,46% eram garantias fiduciárias, não incluídas no procedimento. Foto: Freepik Criada para evitar a falência de empresas viáveis, preservar empregos e proteger a função social dos negócios, a recuperação judicial está sob vigilância mais rígida do Judiciário, segundo especialistas.

Para entender melhor como o Judiciário está agindo contra abusos na recuperação judicial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

