Judoca capixaba conquista dois ouros no Pan-Americano Júnior

Judoca capixaba Andrey Coelho. Foto: Alexandre Loureiro/CBJAndrey Coelho, que é de Vitória, foi campeão na categoria pesado (+100 kg...

Folha Vitória|Do R7

Judoca capixaba Andrey Coelho, 20 anos, conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, no Paraguai, nesta terça (12) e quarta-feira (13). Ele foi campeão na categoria pesado (+100 kg) individual e na competição por equipes mistas pelo Brasil.

