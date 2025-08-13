Judoca capixaba conquista dois ouros no Pan-Americano Júnior
Judoca capixaba Andrey Coelho. Foto: Alexandre Loureiro/CBJAndrey Coelho, que é de Vitória, foi campeão na categoria pesado (+100 kg...
Judoca capixaba Andrey Coelho, 20 anos, conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, no Paraguai, nesta terça (12) e quarta-feira (13). Ele foi campeão na categoria pesado (+100 kg) individual e na competição por equipes mistas pelo Brasil.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória
