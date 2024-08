Justiça é feita: homem condenado por feminicídio recebe 40 anos de prisão Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Zezito Pereira da Silva Filho, acusado do feminicídio da ex-esposa, a técnica em enfermagem... Folha Vitória|Do R7 23/08/2024 - 22h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 22h11 ) ‌



Zezito Pereira da Silva Filho, acusado do feminicídio da ex-esposa, a técnica em enfermagem Jaciara da Silva Moura, foi condenado a 40 anos e 10 meses de prisão pelo Tribunal do Júri da Serra. O crime aconteceu em março de 2021, na frente da filha do casal, que na época tinha 12 anos.

