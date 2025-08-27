Justiça proíbe Facebook e Instagram de permitir trabalho de criança influencer sem autorização
Foto: CanvaDecisão determinou que as plataformas se abstenham de explorar trabalho infantil artístico sem prévia autorização
Decisão da Justiça do Trabalho obriga o Facebook e o Instagram a não admitir a exploração de trabalho infantil artístico nas plataformas sem prévia autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por criança ou adolescente encontrado em situação irregular. A ação ainda será julgada no mérito e cabe recurso contra a liminar.
