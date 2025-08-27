Justiça proíbe Facebook e Instagram de permitir trabalho de criança influencer sem autorização Foto: CanvaDecisão determinou que as plataformas se abstenham de explorar trabalho infantil artístico sem prévia autorização Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h57 ) twitter

Folha Vitória

Decisão da Justiça do Trabalho obriga o Facebook e o Instagram a não admitir a exploração de trabalho infantil artístico nas plataformas sem prévia autorização judicial, sob pena de multa diária de R$ 50 mil por criança ou adolescente encontrado em situação irregular. A ação ainda será julgada no mérito e cabe recurso contra a liminar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!

