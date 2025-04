Katy Perry revela detalhes de viagem ao espaço: “Algo maior que eu” Katy Perry fez parte de uma missão espacial nesta segunda-feira (Foto: Divulgação/Blue Origin)Missão especial durou cerca de 11 minutos... Folha Vitória|Do R7 14/04/2025 - 12h46 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h46 ) twitter

Katy Perry no espaço

Katy Perry fez parte de uma missão espacial nesta segunda-feira (Foto: Divulgação/Blue Origin) Katy Perry foi ao espaço nesta segunda, 14, com a Taking Up Space Crew, missão da Blue Origin, empresa de foguetes de Jeff Bezos, fundador da Amazon. “Vou mostrar a cápsula que viemos treinando nos últimos dias. Eu vou cantar no espaço”, brincou ela.

