KFC lança campanha de molhos e celebra o Dia do Bigode com item grátis para bigodudos O bigode voltou à moda e, agora, também virou convite para ganhar molho grátis. Essa é a proposta do KFC, conhecido pelo frango frito... Folha Vitória|Do R7 24/08/2025 - 23h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 23h17 ) twitter

O bigode voltou à moda e, agora, também virou convite para ganhar molho grátis. Essa é a proposta do KFC, conhecido pelo frango frito mais famoso do mundo, que no dia 26 de agosto lança uma campanha especial focada em um dos acompanhamentos mais amados dos sanduíches e baldes da rede: os molhos. Em edição limitada, “Tem bigode? Tem molho grátis”, criada pela agência DM9, destaca dois sabores como protagonistas: Baconese e o Molho Secreto, novidades no cardápio. A novidade chega no formato balde de molho de 480ml (com 400g de conteúdo), pensado para quem gosta de mergulhar generosamente o frango crocante em sabores marcantes (exclusivo dos restaurantes), e na embalagem de 150ml (com 120g de conteúdo), disponível tanto nas lojas físicas quanto no delivery.

