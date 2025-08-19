Kirby Air Riders será lançado para Nintendo Switch 2 em 20 de novembro Kirby Air Riders ganhou um Direct exclusivo, transmitido nesta terça-feira (19). A Nintendo e o diretor do game, Masahiro Sakurai,... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h38 ) twitter

Kirby Air Riders ganhou um Direct exclusivo, transmitido nesta terça-feira (19). A Nintendo e o diretor do game, Masahiro Sakurai, revelaram que o título chegará exclusivamente ao Nintendo Switch 2 no dia 20 de novembro. O game terá localização em português brasileiro.

Para mais detalhes sobre este emocionante lançamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

