Kirby Air Riders será lançado para Nintendo Switch 2 em 20 de novembro
Kirby Air Riders ganhou um Direct exclusivo, transmitido nesta terça-feira (19). A Nintendo e o diretor do game, Masahiro Sakurai, revelaram que o título chegará exclusivamente ao Nintendo Switch 2 no dia 20 de novembro. O game terá localização em português brasileiro.
