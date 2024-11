Kombinação" leva rock e hip hop para Jardim Camburi neste fim de semana Kombinação" leva rock e hip hop para Jardim Camburi neste fim de semana Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 04h27 (Atualizado em 23/11/2024 - 04h27 ) twitter

Kombinação em Jardim Camburi

Uma kombi estilizada está a caminho de Jardim Camburi, em Vitória, neste fim de semana para tardes recheadas de rock n' roll, hip-hop e diversas apresentações culturais. A primeira parada do evento "Kombinação" é o Atlântica Parque, neste sábado (23), às 18h. As apresentações se estendem até 22h. No dia seguinte, o palco será a Orla de Camburi, próxima ao pir de Iemanjá, que conta com a programação de 17h às 21h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

