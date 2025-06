Lotérica do ES onde saiu bolão já teve aposta premiada da Lotofácil Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória A sorte na lotérica dessa vez caiu na aposta feita por meio de um bolão dividido em seis cotas, ... Folha Vitória|Do R7 30/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Um bolão da Quina de São João, realizado na lotérica Vida Mansa, em Cariacica, faturou o prêmio de R$ 19 milhões no sábado (28) e provou que a sorte pode cair duas vezes no mesmo lugar. No passado, uma aposta realizada no local também levou a Lotofácil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa incrível sorte!

Leia Mais em Folha Vitória:

Honor of Kings anuncia parceria com BLEACH: Thousand-Year Blood War

Ingressos a partir de R$ 75: Ana Carolina confirma data de show em Vitória

Homem usa placa de trânsito para invadir prédio e furtar bicicleta elétrica