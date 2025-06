“Lua de Morango”: fenômeno encantou o céu nesta madrugada; entenda nome Foto: FreepikA “Lua de Morango” teve seu auge na madrugada desta quarta-feira (11), às 4h44. Apesar do nome, o satélite não apresenta... Folha Vitória|Do R7 11/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h37 ) twitter

Foto: FreepikA “Lua de Morango” teve seu auge na madrugada desta quarta-feira (11), às 4h44. Apesar do nome, o satélite não apresenta uma coloração avermelhada ou com o aspecto da fruta. O apelido para a Lua Cheia de junho vem do nome batizado por tribos nativas americanas. Esta é a última Lua cheia da primavera do Hemisfério Norte (outono no Hemisfério Sul). Na América do Norte, este é o mês em que os primeiros morangos geralmente estão maduros para serem colhidos.

