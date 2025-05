Luana Piovani discute com brasileiros em praia de Portugal: “Gente cafona” Luana Piovani expôs a briga nos stories do Instagram (Foto: Reprodução/Instagram/@luapio)Atriz, que mora no país, reclamou de grupo... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 12h56 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h56 ) twitter

Luana Piovani expôs a briga nos stories do Instagram (Foto: Reprodução/Instagram/@luapio) Luana Piovani desabafou em sua conta no Instagram nessa quarta-feira, 21, após um episódio que viveu em uma praia em Cascais, distrito de Lisboa, em Portugal, onde mora há alguns anos. A atriz se irritou com um grupo de brasileiros que, segundo ela, estava com um cachorro solto, sem coleira, e Luana não gostou nada da situação.

