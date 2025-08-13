Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba

Luva de Pedreiro está internado em hospital (Foto: Reprodução / Instagram)Távila Gomes, namorada do influenciador, confirmou a internação...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Luva de Pedreiro está internado em hospital (Foto: Reprodução / Instagram) O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro, de 23 anos, foi internado em um hospital de João Pessoa, na Paraíba. A informação foi confirmada por Távila Gomes, namorada do jovem.

Para mais detalhes sobre a situação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.