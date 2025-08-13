Luva de Pedreiro é internado em hospital na Paraíba
Luva de Pedreiro está internado em hospital (Foto: Reprodução / Instagram)Távila Gomes, namorada do influenciador, confirmou a internação...
Luva de Pedreiro está internado em hospital (Foto: Reprodução / Instagram) O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro, de 23 anos, foi internado em um hospital de João Pessoa, na Paraíba. A informação foi confirmada por Távila Gomes, namorada do jovem.
Luva de Pedreiro está internado em hospital (Foto: Reprodução / Instagram) O influenciador Iran Ferreira, mais conhecido nas redes sociais como Luva de Pedreiro, de 23 anos, foi internado em um hospital de João Pessoa, na Paraíba. A informação foi confirmada por Távila Gomes, namorada do jovem.
Para mais detalhes sobre a situação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre a situação de Luva de Pedreiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: