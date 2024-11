Mais de 100 motoristas são multados por estacionamento irregular nas praias de Vitória Mais de 100 motoristas são multados por estacionamento irregular nas praias de Vitória Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h08 ) twitter

Estacionamento irregular nas praias de Vitória

O feriado movimentado em Vitória resultou em mais de 100 motoristas autuados por estacionamento irregular nas praias da cidade. Segundo a Prefeitura de Vitória, o aumento expressivo no fluxo de veículos em regiões como: Ilha do Frade, Ilha do Boi, Curva da Jurema e Praça do Iate Clube foi determinante para o reforço na fiscalização.

Para mais detalhes sobre as multas e a fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

