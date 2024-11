Mais de 1,5 mil vagas de emprego abertas na Serra; veja como se candidatar Mais de 1,5 mil vagas de emprego abertas na Serra; veja como se candidatar Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 08h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 08h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vagas de emprego na Serra

A "Blitz do Emprego" retorna ao Terminal de Laranjeiras nesta segunda-feira (11) com mais de 1.500 vagas para os moradores da Serra. Interessados em uma das oportunidades podem procurar atendimento das 13h às 16h.> Siga o Folha Vitória no LinkedIn para ficar por dentro de outras oportunidades de emprego!A iniciativa da Secretaria de Assistência Social (Semas), através da Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Sub Seter), visa facilitar o acesso a oportunidades de trabalho, incentivando a inserção dos cidadãos serranos no mercado de trabalho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Incêndio atinge depósito de materiais recicláveis na Serra

Enem 2024: veja o gabarito extraoficial do 2º dia de provas

ES registra mais de 260 milímetros de chuva em 10 dias; entenda fenômeno