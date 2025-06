Mais três pessoas podem ser presas pela morte de empresário em Vila Velha Arthur Luppi e Arthur Neves de Barros, presos pela morte do empresário Wallace Lovato. Foto: Divulgação/políciaCom base no depoimento... Folha Vitória|Do R7 21/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Arthur Luppi e Arthur Neves de Barros, presos pela morte do empresário Wallace Lovato. Foto: Divulgação/polícia Com as prisões do suspeito de atirar e matar o empresário Wallace Lovato, no dia 9 de junho, na Praia da Costa, em Vila Velha, e do motorista que dirigia o carro usado no crime, uma das principais perguntas é quanto ao mandante do crime. Além disso, quantas outras pessoas estariam envolvidas no homicídio?

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bebê de 1 ano é internado com sinais de agressão e mãe acusa namorado

Balão tripulado faz pouso de emergência em Sorocaba

Caminhoneiro é esfaqueado e morto após briga em churrasco na Serra