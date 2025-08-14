Manuela Cit: 1º lugar no Ironman 70.3 e muito mais que estética Foto: Reprodução/InstagramNo esporte de alto rendimento, como no Ironman 70.3 de Manuela Cit, o corpo é construído para performar,... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h39 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram Neste domingo (10/08), o Rio de Janeiro recebeu o Ironman 70.3, uma das provas mais exigentes do triatlo, reunindo atletas de alto nível para nadar 1,9 km, pedalar 90 km e correr 21,1 km. Entre os destaques estava a influenciadora e triatleta Manuela Cit, que não apenas completou a prova, mas venceu em 1º lugar na sua categoria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre a jornada inspiradora de Manuela Cit!

