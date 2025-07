Marcos do Val nega fuga e diz que viajou aos EUA para curtir parque com a filha Marcos do Val em parque nos EUA. Foto: Reprodução/Youtube do senador Marcos do ValParlamentar é investigado pelo Supremo Tribunal Federal... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h57 ) twitter

O senador capixaba Marcos do Val (Podemos) gravou um vídeo nesta sexta-feira (25) no qual aparece em um parque de diversões na cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Ele negou ter fugido do Brasil e disse que viajou ao país norte-americano para “curtir o recesso” com a filha do qual estava afastado há dois anos e meio.

Para mais detalhes sobre a situação do senador e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

