Mariana Goldfarb faz revelação corajosa do que sofreu em divórcio com Cauã Reymond: “Tristezas profundas” Mariana Goldfarb faz revelação corajosa do que sofreu em divórcio com Cauã Reymond: "Tristezas profundas" (Fotos: Reprodução/ Instagram... Folha Vitória|Do R7 04/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariana Goldfarb faz revelação corajosa do que sofreu em divórcio com Cauã Reymond:

Mariana Goldfarb faz revelação corajosa do que sofreu em divórcio com Cauã Reymond: "Tristezas profundas" (Fotos: Reprodução/ Instagram/ Montagem)



A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb abriu o coração em uma entrevista reveladora ao programa Almas Peregrinas, exibido no YouTube, sobre as dificuldades emocionais que enfrentou após o divórcio com o ator Cauã Reymond.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa história emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Bronquiolite X ANS: o que mudou e como é a cobertura de planos de saúde hoje?

Personal ensina treino fácil para emagrecer indo à academia 3X na semana: “É possível”

Últimos dias de circo e festivais no litoral Norte: veja onde aproveitar o fim de semana no ES