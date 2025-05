Marrone teve cinco costelas trincadas e passou por cirurgia após queda de palco; ele segue internado Sertanejo Marrone não tem previsão de alta após sofrer queda (Foto: Van Campos / AgNews)Sertanejo se apresentava em Goiânia, quando... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 13h46 ) twitter

O sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, precisou passar por uma cirurgia depois de sofrer um acidente durante um show em Goiânia no último sábado, 10. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor ao Estadão nesta segunda, 12.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o estado de saúde do cantor.

