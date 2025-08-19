Médica, tia e sobrinho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Fotos: Reprodução/ FacebookVítimas estavam trafegando com seus veículos quando tiveram uma colisão frontal
Uma mulher de 35 anos, um homem de 43 e um adolescente de 17 anos morreram em um acidente de trânsito na Rodovia Francisco Marcos Junqueira, próximo de Morro Agudo, município na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
