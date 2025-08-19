Médica, tia e sobrinho morrem em grave acidente em rodovia de SP Fotos: Reprodução/ FacebookVítimas estavam trafegando com seus veículos quando tiveram uma colisão frontal Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h58 ) twitter

Uma mulher de 35 anos, um homem de 43 e um adolescente de 17 anos morreram em um acidente de trânsito na Rodovia Francisco Marcos Junqueira, próximo de Morro Agudo, município na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

