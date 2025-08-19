Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Médica, tia e sobrinho morrem em grave acidente em rodovia de SP

Fotos: Reprodução/ FacebookVítimas estavam trafegando com seus veículos quando tiveram uma colisão frontal

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Uma mulher de 35 anos, um homem de 43 e um adolescente de 17 anos morreram em um acidente de trânsito na Rodovia Francisco Marcos Junqueira, próximo de Morro Agudo, município na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.