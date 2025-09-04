Médico da Praia do Canto é envenenado com arsênio e casal é preso
Bruna Garcia Barbosa Marinho e o marido Alysson Marinho foram presos por suspeita de envenenar médico em Vitória. Foto: Sesp/DivulgaçãoAlém...
Bruna Garcia Barbosa Marinho e o marido Alysson Marinho foram presos por suspeita de envenenar médico em Vitória. Foto: Sesp/Divulgação Um casal foi preso suspeito de desviar dinheiro e envenenar com arsênio um médico de 90 anos que atua em uma clínica localizada na Praia do Canto, em Vitória. A investigação aponta que a ex-secretária da clínica, identificada como Bruna Garcia Barbosa Marinho e o marido dela, Alysson Marinho, que foram presos, seriam os principais envolvidos nos crimes.
