Médico da Praia do Canto é envenenado com arsênio e casal é preso

Bruna Garcia Barbosa Marinho e o marido Alysson Marinho foram presos por suspeita de envenenar médico em Vitória. Foto: Sesp/Divulgação Um casal foi preso suspeito de desviar dinheiro e envenenar com arsênio um médico de 90 anos que atua em uma clínica localizada na Praia do Canto, em Vitória. A investigação aponta que a ex-secretária da clínica, identificada como Bruna Garcia Barbosa Marinho e o marido dela, Alysson Marinho, que foram presos, seriam os principais envolvidos nos crimes.

