MedSênior conclui investimentos de R$ 35 milhões e inaugura nova unidade em Vitória Divulgação Novo espaço, na Avenida Marechal Campos, integrará serviços de saúde com foco no Bem Envelhecer e tem capacidade para mais... Folha Vitória|Do R7 08/05/2025 - 15h47 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h47 )

Divulgação A MedSênior acaba de concluir investimentos na ordem de R$ 35 milhões com a inauguração de uma unidade em Vitória. Localizada em um ponto estratégico, na esquina das avenidas Marechal Campos e Vitória, a nova estrutura é moderna e reforça o plano de expansão da operadora, que este ano comemora 15 anos de atuação exclusiva no atendimento a pessoas com 49 anos ou mais.Instalada em um prédio histórico totalmente revitalizado e equipado com tecnologia de ponta, com mais de 7 mil metros quadrados de área construída, a unidade tem uma estrutura projetada para integrar diversos serviços em um só lugar, com foco no Bem Envelhecer.

