“Meio-quilo”, suspeito de chefiar tráfico em bairro de Vitória, é preso Foto: Reprodução/ TV VitóriaWatison Vitorino Alves, conhecido como “Meio-quilo”, teria assumido o controle do tráfico em Santa Martha... Folha Vitória|Do R7 07/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 07/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ TV Vitória Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na região conhecida como Carandiru, no bairro Santa Martha, em Vitória, foi preso nesta sexta-feira (6). Watison Vitorino Alves, conhecido como “Meio-quilo”, assumiu o controle da área após a prisão de Lucas Gonçalves da Silva, o “Chupica”, no mês passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa importante operação policial.

Leia Mais em Folha Vitória:

IGs capixabas: tradição, território e valor que vêm da origem

Transformar é preciso: o desafio de inovar e manter os pés no chão

Após confusão, novos food trucks são proibidos em Colina de Laranjeiras