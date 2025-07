Menino de 9 anos se fere com linha de pipa na orla de São Pedro Foto: Reprodução TV VitóriaCorte atingiu o pescoço da criança enquanto ela acompanhava outras pessoas empinando pipa. Caso acende alerta... Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução TV Vitória Um menino de 9 anos ficou ferido ao ser atingido por uma linha de pipa na orla de São Pedro, em Vitória. O caso aconteceu na tarde de sábado (12), Arthur Oliveira Guerra, observava outras pessoas empinando pipa no local, quando foi atingindo.

Para saber mais sobre este incidente e as implicações do uso de cerol, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Motor arranca com 100% de aproveitamento na Copa Vitória das Comunidades

Golpe do consórcio imobiliário: suspeito é preso em festa junina

Tarifaço de Trump: 60% dos embarques de rochas do Brasil devem ser suspensos