Mercado reduz projeções de inflação, Selic e dólar para este ano. PIB é mantido Banco Central: relatório Focus aponta que mercado acredita em inflação menor e PIB maior este ano. Crédito: :Raphael Ribeiro/BCBApesar... Folha Vitória|Do R7 05/05/2025 - 10h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasiília, 26/04/2019. Banco Central do Brasil. Foto:Raphael Ribeiro/BCB Folha Vitória

Banco Central: relatório Focus aponta que mercado acredita em inflação menor e PIB maior este ano. Crédito: :Raphael Ribeiro/BCB As projeções do relatório Focus feitas desta semana, feitas com instituições do mercado financeiro, mostram inflação menor, com redução do IPCA, da taxa Selic e do dólar em 2025. Para o Produto Interno Bruto, a estimava de crescimento foi mantida em 2% em 2025.

Para mais detalhes sobre as novas projeções do mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Saneamento e descarbonização: como equilibrar expansão e sustentabilidade?

Mulher fica ferida ao cair de moto e diz que foi empurrada do veículo pelo namorado em Viana

Cardeais recebem dossiê secreto com 20 nomes de papáveis