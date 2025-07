Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e ‘Cães de Aluguel’, morre aos 67 anos Foto: Reprodução/Instagram/@ michaelmadsenofficialO ator Michael Madsen, cujos personagens ameaçadores em Cães de Aluguel e Kill Bill... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h17 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram/@michaelmadsenofficialO ator Michael Madsen, cujos personagens ameaçadores em Cães de Aluguel e Kill Bill o destacaram nos filmes de Quentin Tarantino, morreu. Ele tinha 67 anos. Madsen foi encontrado sem sinais de vida em sua casa em Malibu, Califórnia, na manhã desta quinta-feira, 3, e foi declarado morto, segundo o Comandante Christopher Jauregui, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

