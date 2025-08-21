Millie Bobby Brown revela que adotou bebê: “Novo capítulo em paz e privacidade”
Foto: Reprodução/Instagram/@jakebongioviAtriz de "Stranger Things" é casada com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, desde maio de...
A atriz Millie Bobby Brown surpreendeu seus fãs ao usar suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para revelar que ela e o marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina.
A atriz Millie Bobby Brown surpreendeu seus fãs ao usar suas redes sociais nesta quinta-feira, 21, para revelar que ela e o marido, Jake Bongiovi, adotaram uma menina.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante novidade!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante novidade!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: